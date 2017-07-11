 انطلاق الدورة الصيفية المكثفة الـ 16لتحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق الدورة الصيفية المكثفة الـ 16لتحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير 857 زيارة للسجون ودور التوقيف تنفذها هيئة حقوق الإنسان خلال 2016 مقاتلو المعارضة يسقطون طائرة حربية للنظام السوري الوليد بن طلال ينشر صورة على “تويتر” تجمعه بخادم الحرمين شؤون الحرمين مقطع “طبخة المحاشي” قديم.. والرئاسة تمنع هذه السلوكيات مقتل وإصابة 385 مدنيا على أيدي الميليشيا الانقلابية باليمن خلال يونيو أمير تبوك يلتقي الأهالي وأصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة تعليم حائل ينفي علاقته بترحيل خريجي الثانوية إلى الجامعات سياحة حائل: ضبط 39 مخالفة في القطاع السياحي خلال شهر طرح مسودة لائحة “إدارة السلامة والصحة المهنية” أمام المهتمين في بوابة “معا” القصاص من كينية لقتلها سعودية طعنا بالدمام جامعة الملك خالد تعيّن أكثر من 150 معيدا ومعيدة

انطلاق الدورة الصيفية المكثفة الـ 16لتحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير

انطلاق الدورة الصيفية المكثفة الـ 16لتحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير
المناطق - عسير

انطلقت أول أمس الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم بأبها والتي تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة عسير.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية الشيخ محمد بن سعيد القحطاني مشيراً إلى أن هذه الدورة والتي في عامها السادس عشر على التوالي التحق بها في بدايتها أكثر من 152طالباً و123 طالبة، وسوف تكون عبارة عن مراجعة للقرآن الكريم كاملاً والخيارات المتاحة من ثلاثة أجزاء إلى عشرين جزءاً خلال خمسة أسابيع متواصلة حتى نهاية الدورة، وقال أن الدورة تنفذ خلال فترتين صباحية من 9:00 حتى 12:00 ظهراً، وفترة مسائية من بعد العصر حتى أذان المغرب، مؤكداً أن الجمعية توفر وجبات خفيفة للمشاركين.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الدورة تقام للرجال في جامع الملك فهد بأبها أما النساء فتقام في دار الزهراء النسائية بحي القرى الجديد قريباً من جامع الملك فهد.

وأفاد أن شروط القبول والتسجيل وطريقة الالتحاق بالدورة ومتابعة الدارسين ومستوى أدائهم خلال عملية التحفيظ متوفرة على موقع الدورة على الرابط:http://aledarah.net ، .

من جانبه أعرب فضيلة رئيس جمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير الشيخ يحي فائع عن شكره لجميع القائمين على الدورة من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وكذلك الشكر لإدارة جامع الملك فهد بأبها على التعاون وطرح جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح الدورة هذا العام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>