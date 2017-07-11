انطلاق الدورة الصيفية المكثفة الـ 16لتحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير

انطلقت أول أمس الدورة الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم بأبها والتي تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة عسير.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية الشيخ محمد بن سعيد القحطاني مشيراً إلى أن هذه الدورة والتي في عامها السادس عشر على التوالي التحق بها في بدايتها أكثر من 152طالباً و123 طالبة، وسوف تكون عبارة عن مراجعة للقرآن الكريم كاملاً والخيارات المتاحة من ثلاثة أجزاء إلى عشرين جزءاً خلال خمسة أسابيع متواصلة حتى نهاية الدورة، وقال أن الدورة تنفذ خلال فترتين صباحية من 9:00 حتى 12:00 ظهراً، وفترة مسائية من بعد العصر حتى أذان المغرب، مؤكداً أن الجمعية توفر وجبات خفيفة للمشاركين.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الدورة تقام للرجال في جامع الملك فهد بأبها أما النساء فتقام في دار الزهراء النسائية بحي القرى الجديد قريباً من جامع الملك فهد.

وأفاد أن شروط القبول والتسجيل وطريقة الالتحاق بالدورة ومتابعة الدارسين ومستوى أدائهم خلال عملية التحفيظ متوفرة على موقع الدورة على الرابط:http://aledarah.net ، .

من جانبه أعرب فضيلة رئيس جمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة عسير الشيخ يحي فائع عن شكره لجميع القائمين على الدورة من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وكذلك الشكر لإدارة جامع الملك فهد بأبها على التعاون وطرح جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح الدورة هذا العام.