بيان لـ”داعش” يؤكد مقتل أبو بكر البغدادى واختيار خليفة جديد

صرح مصدر مسئول فى محافظة نينوى العراقية، الثلاثاء، أن تنظيم “داعش” أعلن فى بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادى، وتحدث عن قرب إعلان اسم خليفته الجديد، مشيرا إلى أن التنظيم دعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه “الثبات فى المعاقل”.

وقال المصدر لمواقع عراقية، إن “تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا جدا عبر أذرعه الإعلامية فى مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، يؤكد مقتل زعيمه البغدادى دون تحديد أى تفاصيل أخرى”، مبينا أن “الإعلان كان متوقعا بعد رفع حظر الحديث العلنى عن مقتل البغدادى فى القضاء قبل يومين”.

وأضاف المصدر أن داعش ذكر فى بيانه قرب إعلان اسم خليفته الجديد ودعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه الثبات وعدم الانجرار وراء الفتن فى تعبير يدلل على وجود مشاكل معقدة داخلية تعصف بالتنظيم فى الوقت الحالى.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن أمس الاثنين – رسمياً – الانتصار على تنظيم “داعش” فى مدينة الموصل.

واستغرقت معركة الموصل نحو تسعة أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية، ومقتل آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من 920 ألفا آخرين.