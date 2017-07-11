 تدشين مركز الملتقى الحضاري بآل حسين بللحمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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تدشين مركز الملتقى الحضاري بآل حسين بللحمر

تدشين مركز الملتقى الحضاري بآل حسين بللحمر
المناطق- عسير

رعى رئيس مركز بللسمر حسن الشهري مساء أمس الاثنين احتفال تدشين مركز الملتقى الحضاري بوادي آل حسين بللحمر شمال مدينة أبها، بحضور مدراء وممثلي القطاعات الحكومية ببللسمر وعدد كبير من مشائخ وأعيان قبائل رجال الحجر وبحضور رجال الأعمال بالمنطقة.

وقد أعد بهذه المناسبة حفل خطابي تم خلاله تكريم المتبرعين من أبناء قبيلة آل حسين وخارجها، واستعرض الجميع فيلما وثائقي عن مراحل المشروع منذ إنطلاقته الأولى، حيث تجاوزت تكاليف إنشائه ثلاثة ملايين ريال.

الجدير بالذكر أن مشروع الملتقى الحضاري هو مشروع ثقافي اجتماعي تطوعي أنشأه أبناء آل حسين في بللحمر، ويحتضن هذا الموسم إطلاق فعاليات الملتقى الصيفي الأول بالعديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية . وقد ساهم بالتبرع في إنشائه عدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

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