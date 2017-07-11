مدني تبوك يسيطر على حريق في مزرعة تستخدم لزراعة الأعلاف

صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي انه ورد بلاغ لغرفة العمليات صباح اليوم عن وجود حريق في مزرعة اعلاف على طريق المدينة جنوب غرب مدينة تبوك ، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول أتضح ان الحادث عبارة عن حريق في مزرعة تستخدم لزراعة الأعلاف بمساحة تقدر 10000 م2، وتم محاصرة النيران وإخمادها والسيطره عليها في ظل وجود الرياح المتوسطه من الانتشار.

واضاف المسعودي انه لم ينتج عن الحادث اي اصابات او وفيات ولله الحمد.

في حين لاتزال اجراءات التحقيق مستمرة في الموقع لمعرفة اسباب الحريق .