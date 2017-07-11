نائب أمير الجوف التقى بالمسؤلين والمواطنين واستمع لمطالبهم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سمو أمير المنطقة الليلة جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف .

وقدر رحب سموه بهم، معرباً عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع فيه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

بعد ذلك استمع سمو نائب أمير منطقة الجوف لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، مؤكداً حفظه الله أنه تحظى باهتمام سموه ومتابعته الشخصية .

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر اللقاء وكلاء الإمارة وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، والمسؤلين من مدنيين وعسكريين .