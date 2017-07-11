 الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي يسيطر على موقع استراتيجي في الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي يسيطر على موقع استراتيجي في الجوف

الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي يسيطر على موقع استراتيجي في الجوف
المناطق_د ب أ

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، أنها استطاعت بإسناد الطائرات المقاتلة في التحالف العربي بقيادة السعودية، تحرير موقع استراتيجي من قبضة مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية، في محافظة الجوف شمالي البلاد.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ): “إن رجال الجيش تمكنوا من تحرير تبة جراد شمال مديرية المتون، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، مؤكدين سقوط قتلى وجرحى في صفوف “المليشيات” دون أن يتسنى تحديد أعدادهم”.
وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تقدمت نحو جبال الربطة، في المديرية ذاتها، تحت غطاء جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي.
وتكمن أهمية جبل جراد كونه يقطع خط إمداد لمليشيا الحوثي وقوات المخلوع الانقلابية عن جبال الربطة ومعسكر حآم الإستراتجي.
وأكدت القوات اليمنية أنها باتت مسيطرة على أكثر من 80 بالمئة من الجوف الواقعة أيضاً على حدود محافظة صعدة ومحافظة مأرب النفطية.

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