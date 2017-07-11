أمير القصيم: نحتاج إلى تكثيف الجهود والحد من الصيد الجائر واجب مجتمعي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بضرورة نشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للحفاظ على تلك الطيور والحيوانات البرية من الصيد الجائر , مشدداً على تكثيف الجهود لنشر التوعية من خلال وسائل الإعلام , مضيفاً إلى ضرورة الحد من تلك التصرفات عبر تطبيق العقوبات على ممارسي الصيد الجائر لكافة أنواع الطيور والحيوانات البرية , منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لدفع مسيرة التنمية المستدامة , والتي تمنع مثل تلك التصرفات , وأن الصيد الجائر أدى إلى تناقص أعداد الطيور والحيوانات البرية ويهدد بخطر الانقراض بالإضافة إلى هدر الجهود الوطنية للمحافظة عليها ، مؤكداً على لجنة النظر في مخالفات أحكام صيد الحيوانات والطيور البرية أهمية التعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، لتطوير العمل وتنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها في مواطنها الطبيعية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتب سموه بديوان أمارة المنطقة ظهر اليوم الثلاثاء أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام صيد الحيوانات والطيور البرية في منطقة القصيم بحضور وكيل أمارة المنطقة المساعد الدكتور عبد الرحمن الوزان.

حيث بين رئيس اللجنة سعود الرشيدي بأن اللجنة تسعى إلى الحد من صيد الحيوانات والطيور البرية وتطبيق العقوبات عبر تحويلها لجهات الاختصاص بعد النظر بها في منطقة القصيم , مؤكداً بأنه ولله الحمد هناك تكاتف للحد من هذه الظاهرة وأن انحسارها يكمن عبر وعي المجتمع وإدراكه لضرورة المحافظة على وجود تلك الحيوانات والطيور البريه مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على وقفته ومتابعته ودعمه الدائم للجنة وأعمالها للحد من تلك الظاهرة .