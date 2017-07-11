نائب أمير المنطقة الشرقية يشيد ما تبذله قوات الأمن الخاصة من جهود في المهام المكلفة بها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الثلاثاء)، قائد قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية اللواء/يوسف الحارثي، يرافقه مدير العمليات بالمنطقة الشرقية العميد/ سعود الدعجاني.

مشيداً سموه بما تبذله قوات الأمن الخاصة من جهود في المهام المكلفة بها، مؤكداً يحفظه الله بما شهدته قوات الأمن الخاصة من تطور في تجهيزاتها واستعدادها مما رفع جاهزيتها وكفاءتها في أداء مهام عملها، متمنياً سموه لقائد قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية والعاملين فيها التوفيق والسداد.