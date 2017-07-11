 نائب أمير المنطقة الشرقية يشيد ما تبذله قوات الأمن الخاصة من جهود في المهام المكلفة بها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير المنطقة الشرقية يشيد ما تبذله قوات الأمن الخاصة من جهود في المهام المكلفة بها

نائب أمير المنطقة الشرقية يشيد ما تبذله قوات الأمن الخاصة من جهود في المهام المكلفة بها
المناطق_الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الثلاثاء)، قائد قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية اللواء/يوسف الحارثي، يرافقه مدير العمليات بالمنطقة الشرقية العميد/ سعود الدعجاني.

مشيداً سموه بما تبذله قوات الأمن الخاصة من جهود في المهام المكلفة بها، مؤكداً يحفظه الله بما شهدته قوات الأمن الخاصة من تطور في تجهيزاتها واستعدادها مما رفع جاهزيتها وكفاءتها في أداء مهام عملها، متمنياً سموه لقائد قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية والعاملين فيها التوفيق والسداد.

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