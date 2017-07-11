 الشريف للمرتبة الثانية عشر مديرا للأراضي بامانة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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الشريف للمرتبة الثانية عشر مديرا للأراضي بامانة جازان

الشريف للمرتبة الثانية عشر مديرا للأراضي بامانة جازان
المناطق_جازان

صدر قرار معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، بترقية الأستاذ محمد بن حسن الشريف مديرعام المتابعة بأمانة منطقة جازان إلى المرتبة الثانية عشرة مدير عاما الأراضي والقضايا.
وقدم الشريف شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية على هذه الثقة، كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره لأمين منطقة جازان محمد الشايع  ، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جازان والبلديات التابعة لها وتحفيزهم مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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