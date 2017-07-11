 مسلخ بلدية حفر الباطن استقبل 11026 رأس من الأغنام خلال شهر رمضان والعيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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مسلخ بلدية حفر الباطن استقبل 11026 رأس من الأغنام خلال شهر رمضان والعيد

مسلخ بلدية حفر الباطن استقبل 11026 رأس من الأغنام خلال شهر رمضان والعيد
المناطق_عبد الله السعيدي

كشفت بلدية محافظة حفر الباطن عن استقبال مسلخ البلدية في أول أيام شهر رمضان المبارك حتى عيد الفطر نحو 11026 رأس من الأغنام .

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر في تجهيز المسلخ وزيادة عدد العاملين والمشرفين والبيطريين لاستقبال المستفيدين من مسلخ البلدية، والذي استقبل خلال فترة رمضان المبارك حتى فترة عيد الفطر المبارك عدد 147 من الأبل و عدد 129 من البقر ، مشيرا الى أن الإعدامات الجزئية بلغت 974 رأس والإعدام الكلي 5 رؤوس .

 ولفت الى أن البلدية تقوم حاليا بتكثيف الجولات الميدانية في المحافظة، اضافة الى القيام بحملات البلدية التفتيشية والرقابية المستمرة طوال العام، بهدف التأكد من توافر اشتراطات السلامة في جميع المنشآت الصحية والغذائية، وكذلك في المطابخ للتأكد من سلامة الذبح ، لافتا الى أن تشديد الرقابة يأتي بهدف المحافظة على السلامة العامة، مشددا على أنه لا مجال للتهاون وأن صحة المواطن والمقيم خط احمر .

ودعا جميع المواطنين والمقيمين في محافظة حفر الباطن للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج ( بلاغاتي ) على الأجهزة الذكية 

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