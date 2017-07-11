كريمات الوقاية من الشمس قد تلوث المياه وتضر بالحياة البحرية

يحذر خبراء من أن الاستخدام غير الملائم لكريمات الوقاية من الشمس على الشواطئ يتسبب في ضرر طويل المدى للبيئة البحرية.

وتوضح كاترين فيش، وهي كيميائية في مؤسسة لايبنيتس لأبحاث بحر البلطيق أن القياسات المأخوذة من بحر البلطيق القريب من مدينة فارنه مونده الالمانية احتوت على مرشحات من الأشعة فوق البنفسجية من الصيف السابق.

وأظهرت بياناتها أن كل لتر من المياه من بحر البلطيق احتوى على 30 نانوجرام من مرشحات الأشعة فوق البنفسجية.

وفي كمية مياه مستجمعة بالقرب من أحد الروافد، رأى الباحثون تركيزا وصلت نسبته إلى 170 نانوجرام لكل لتر من المياه.

ويساوي النانو جرام واحد مليار من الجرام.

وبحسب فيش، نسبة التركيز هذه غير مضرة على الأرجح للإنسان، ولكن يمكن أن تمثل خطرا على النظام البيئي البحري الهش والحياة البحرية