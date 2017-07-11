الكشف عن حقيقة العثور على طلاسم سحرية داخل ستار الكعبة

نفت مصادر رسمية في المملكة، أن تكون ورقة ظهرت عبر مقطع فيديو وقد قصها موظفي الحرمين الشريفين من أستار الكعبة بعد أن لفت بخيوط، محتوية على طلاسم سحرية أو شعوذات.

وأوضحت مصادر أن هذه لا تعد إلا أسماء يكتبها بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنها تجلب لهم النفع إذا كانت مربوطة في نفس ستار الكعبة كالتي تُوجد في بعض المواقع الأخرى كشاخص جبل الرحمة وغار حراء”.

وأضاف: “مثل هذه الأشياء يتم التخلص منها فوراً ورصدها أولاً بأول”.

وبين المقطع، الذي تم تداوله بشكل واسع، شخصًا يقص خيوطا في الجزء السفلي من ستار الكعبة، وصوت أحد الأشخاص يقول إن بها عبارات سحر وشعوذة، مرجحا أن يكون مجهول وضعها في موسم العمرة بنية رغبته إيذاء شخص آخر، معتمدا على قدسية المكان وصعوبة الوصول إليها.