 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 7245 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 7245 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 7245 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7245.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وأنابيب السعودية، وإكسترا، وأنابيب، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، ودار الأركان، والخزف السعودي، والصادرات، والخضري، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.92% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والطباعة والتغليف، وسابك، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم دار الأركان، وسابك، والإنماء، والراجحي، والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 104.28 نقطة ليقفل عند مستوى 3628.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 796 صفقة.

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