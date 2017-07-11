خبراء: استخدام الآباء للهواتف يمكن أن يؤثر سلبا على نطق الأبناء

ذكر خبراء أن الآباء الذين يميلون إلى التركيز في هواتفهم الذكية بدلا من الانخراط مع غيرهم من البالغين أو أطفالهم يؤثرون على قدرات أبنائهم في النطق.

تتطور المهارات اللغوية بالملاحظة والمشاركة في الحوار مع الآخرين، بحسب ديتلينده شري-درن، رئيسة الرابطة الألمانية لمعالجي مشاكل النطق.

وقالت: ” يمكن أن تساهم الوسائل الرقمية الجديدة في عرقلة (هذه العملية) بخفض أو وقف التواصل المطلوب “.

وينصح الخبراء بأنه بدلا من شغل وقت الفراغ باستخدام الهاتف، صف الجو المحيط وما يحدث فيه للطفل، على سبيل المثال عندما تكون واقفا في محطة الحافلات، بدلا من قضاء هذا الوقت على الهاتف الذكي وما شابه.

وتقول شري-درن: ” لكن عندما ينشغل الآباء بهواتفهم الذكية، فأن هذه الحوارات تختفي.. وهذا له أثر سيئ على مفردات الطفل والتطور اللغوي بشكل عام “.