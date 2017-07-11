 الهايكنج يقطع 15 كلم لاستكشاف طبيعة بالجرشي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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الهايكنج يقطع 15 كلم لاستكشاف طبيعة بالجرشي

الهايكنج يقطع 15 كلم لاستكشاف طبيعة بالجرشي
المناطق_الباحة
نفذ فريق جدة هايكرز لرياضة الهايكنج اولى رحلاته سيرا على الاقدام في جبال وادوية محافظة بلجرشي وذلك ضمن فعاليات صيف محافظة بلجرشي 38 بمسافة تزيد عن ١٥ كلم .
واوضح قائد فريق مشاة بلجرشي سعيد قزي الغامدي ان محافظة بلجرشي استضافت فريق جدة هايكرز لتنفيذ الرحلة البرية حيث كانت نقطة الانطلاق من منتزه الهيجاء عبر الاودية والشعاب والممرات الجبلية ووفق خريطة واجهزة تقنية حديثة وصولا الى سد الجنابين بمسافة تزيد عن ١٥ كلم ،وعادة ما تنفذ هذه الرياضة في مناطق بعيدة عن المدن وتتميز بالوعورة وجمال الطبيعة وشارك في الرحلة من المجموعتين قرابه ٥٠ رياضيا مشيرا بأن الفريق يقوم بوضع خطة متكاملة قبل الرحلة وتحديد كافة المسلتزمات التي يحتاجها لضمان سلامة الجميع كما ان هذه الفعالية تشمل صعود الجبال والتسلق وتنمّي روح الاستكشاف والاستمتاع بالأماكن السياحية والتاريخية وتوثيقها والتعريف بها
من جهته قال محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي ان رياضة الهايكنج تعزز مفهوم الثقافة الصحية وتسهم في تسليط الضوء على المواقع السياحية والاثرية إضافة إلى بث روح التنافس للحفاظ على البيئة وعدم ترك أثر للمخلفات ،كونها رياضة تجعل الإنسان محباً للطبيعة، وصديقاً للبيئة داعيا الشباب الى استثمار البرامج والفعاليات المخصصة لهم لقضاء اوقات ممتعة في المنطقة

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