وزارة الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 4 إرهابيين

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بيانا أكدت فيه الحكم بالقصاص على أربعة متورطين في أعمال إرهابية في القطيف.

وقد جاءت الأحكام على النحو التالي:

– الحكم بالقصاص على زاهر عبد الرحيم حسين البصري، سعودي الجنسية، بتهم الخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار على مركز شرطة القطيف ودوريات أمنية والمشاركة في تجمعات مثيرة للشغب، والتدرب على استخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف.

– الحكم بالقصاص على يوسف علي عبد الله المشيخص، سعودي الجنسية، وذلك بسبب الخروج المسلح على ولي الأمر، حيث قام بإطلاق النار مرتين على مركز شرطة العوامية وأصاب رجلي أمن، كما أطلق النار على رجال الأمن أثناء مداهمة أمنية، وتواصل مع جماعة إرهابية لإبلاغهم بتحركات قوات الأمن.

– الحكم بالقصاص على مهدي محمد حسن الصايغ، سعودي الجنسية، حيث استهدف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم، وألقى قنابل المولوتوف على رجال الأمن ومبنى المحكمة بالقطيف، وحاز على عدد من الأسلحة والذخائر، وشارك في مسيرات شغب، وأعاق رجال الأمن وسعى لإحداث الفتنة في البلاد، وتعاطى المخدرات وتاجر بها وتدرب ضمن مجموعة إرهابية.

– الحكم بالقصاص على أمجد ناجي آل امعيبد، سعودي الجنسية، حيث شارك في مجموعة تخطط لإطلاق النار مركز شرطة تاروت، وشارك في تجمعات أعاقت عمل الدوريات الأمنية.