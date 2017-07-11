 أمير منطقة تبوك يراس اجتماع لجنة الحج والعمرة.. غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يراس اجتماع لجنة الحج والعمرة.. غدا

أمير منطقة تبوك يراس اجتماع لجنة الحج والعمرة.. غدا
المناطق_تبوك

يراس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك المشرف العام على اعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار يوم غدا بمكتب سموه بالإمارة اجتماع لجنة الحج والعمرة بحضور اعضاء اللجنة من مديري الادارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.وسيتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات الادارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ومدى جاهزية كل ادارة والتأكيد على حرص وتوجيهات ولاة الامر حفظهم الله الى تسهيل اجراءات قدوم حجاج بيت الله وتقديم الخدمات الازمة لهم.كما سيناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.

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