 الخدمة المدنية تؤجل طرح إعلان الوظائف الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تؤجل طرح إعلان الوظائف الصحية

الخدمة المدنية تؤجل طرح إعلان الوظائف الصحية
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن تأجيل طرح إعلان الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمقرر طرحها يوم الخميس القادم الموافق 19 شوال الجاري إلى الرابع من شهر ذي القعدة القادم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حمد المنيف أن التأجيل يأتي رغبة من الوزارة في منح الجهات الحكومية فرصة أكبر لتسجيل احتياجها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، مشيرا إلى أن موعد تقديم الرجال على الوظائف الصحية يبدأ صباح يوم الأحد 7 ذي القعدة القادم وينتهى مساء يوم الاثنين 8 ذي القعدة، وللنساء يبدأ صباح يوم الثلاثاء 9 ذي القعدة القادم وينتهي مساء يوم الأربعاء 10 ذي القعدة.

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