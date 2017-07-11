سلطان والملازم احمد يحتفلان بزواجهما في الباحة

احتفل أبناء الشيخ احمد بن حسن بن محمد الغامدي وأبناء عمومتهم بزواج اخيهم سلطان بن احمد حسن وابن أخيهم الملازم اول احمد بن عبدالرحمن بن احمد وذلك في احدى قاعات الافراح بمدينة الباحة .

وأقيم حفل بهيج شهد حضور كبير من المسؤولين والاهل والأقارب والمحبين والذي أحياه عدد من شعراء الجنوب يتقدمهم الدكتور عبدالواحد الزهراني وعلي البيضاني وخالد غنيم واحمد شباب .

واعرب أبناء الشيخ احمد رحمه الله محمد وسعيد والعميد عبدالرحمن وجمعان والعقيد فهد وسلطان وعبدالعزيز ومنصور وبدر عن شكرهم لكل من شاركهم الفرحة متمنين للجميع دوام السعادة .