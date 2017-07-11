موسكو: إمكانية طرد دبلوماسيين أمريكيين رداً على قرار واشنطن في 2016

صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو، تدرس إمكانية اتخاذ “إجراءات ملموسة” رداً على طرد الإدارة الأميركية 35 دبلوماسياً روسياً في أواخر 2016.

وصّرح لافروف لصحافيين روس في مدينة مارباخ بالنمسا، حيث شارك في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، “أننا ندرس حالياً امكانية اتخاذ اجراءات ملموسة لكن لا أعتقد أنه يجب التداول بها علناً”.

ونقلت صحيفة “ازفستيا” الروسية الثلاثاء، عن مصدر دبلوماسي دون ذكر اسمه، أن موسكو تستعدّ لطرد ما يقارب 30 دبلوماسياً أمريكياً، احتجاز أصول أميركية في روسيا.

ومن المتوقع أن يتخذ الإجراء رداً على قرار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بطرد 35 دبلوماسياً روسياً، وعائلاتهم من الولايات المتحدة، بتهمة التدخل في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر عدم الردّ عبر طرد دبلوماسيين أمريكيين، وعلى العكس دعا أبناءهم إلى الحفل التقليدي الذي ينظمه الكرملين بمناسبة رأس السنة، وعيد الميلاد الأرثوذكسي.

ورأى لافروف أن ادارة أوباما “أرادت تصعيد العلاقات الروسية-الأمريكية إلى أقصى حدّ ممكن، وعملت ما في وسعها لتجد إدارة ترامب نفسها في مأزق”.

وأضاف “سنسعى جاهدين من أجل انتصار الحقيقة وإعادة الحق الدولي والعدالة”.

وكان ترامب دعا في بادىء الأمر إلى تقارب مع موسكو، إلا أن موقفه تشدد تدريجياً لاحقاً رغم لقائه بوتين على هامش قمة الدول العشرين.

وأكد الرئيس الأميركي الأحد، أن العقوبات المفروضة على روسيا، لن تخفف طالما لم يُحل النزاع السوري، والأزمة الأوكرانية.