 أمريكا تختبر بنجاح نظام دفاع صاروخي في ألاسكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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أمريكا تختبر بنجاح نظام دفاع صاروخي في ألاسكا

أمريكا تختبر بنجاح نظام دفاع صاروخي في ألاسكا
المناطق - رويترز

قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها اختبرت بنجاح نظام “ثاد” الدفاعي الصاروخي ضد صاروخ باليستي متوسط المدى في المحيط الهادي قرب هاواي وألاسكا، وهي منطقة محورية مع تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية.

وأفادت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بيان، أن “نظام ثاد اعترض قرب كودياك في ألاسكا الهدف وهو صاروخ باليستي أُطلق شمالي هاواي”.

وكانت التجربة مقررة منذ شهور لكنها اكتسبت أهمية خاصة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات الأسبوع الماضي، مما زاد المخاوف المتعلقة بالتهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

وقال البيان إن “الأداء الناجح لنظام ثاد في مواجهة صاروخ متوسط المدى يعزز قدرات البلاد الدفاعية في مواجهة التهديد الصاروخي المتنامي في كوريا الشمالية ودول أخرى في أرجاء العالم ويسهم في هيكل الردع الإستراتيجي الأوسع نطاقاً”.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن “التجربة هي الأولى التي يتصدى فيها نظام ثاد لمحاكاة هجوم بصاروخ باليستي متوسط المدى”.

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