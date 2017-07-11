 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مشاريعه التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مشاريعه التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في عدن

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مشاريعه التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في عدن
واس - عدن

تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشاريع التي ينفذها من خلال برنامج الأغذية العالمي بعدن حيث قام الفريق بزيارة لمراكز التوزيع التابعة للبرنامج.
واطلع خلال الزيارة التفقدية على سير العمل وطريقة تقديم المساهدات في أحد مراكز التوزيع بمديرية المنصورة .
وتأتي هذه الزيارة لتؤكد حرص المركز على تفقد ومتابعة سير مشاريعه ومساعداته الإغاثية والإنسانية بغية إنجازها ووصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة.

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