فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مشاريعه التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في عدن

تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشاريع التي ينفذها من خلال برنامج الأغذية العالمي بعدن حيث قام الفريق بزيارة لمراكز التوزيع التابعة للبرنامج.

واطلع خلال الزيارة التفقدية على سير العمل وطريقة تقديم المساهدات في أحد مراكز التوزيع بمديرية المنصورة .

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد حرص المركز على تفقد ومتابعة سير مشاريعه ومساعداته الإغاثية والإنسانية بغية إنجازها ووصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة.