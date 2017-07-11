 السفارة بـ لندن : المملكة كانت ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضمن مبادراته الإنسانية..عمل شقراء يوزع المظلات الشمسية على عمال النظافة مصر تدعو لطرد قطر من التحالف الدولي ضد داعش دار الرعاية الاجتماعية بالدمام تقيم حفل المعايدة للآباء والأمهات جسور قطار الرياض للمسار الأزرق تواصل الإنجاز بـ أكثر من٨٣٪ نائب أمير الجوف التقى برئيس محكمة وقضاة سكاكا ومدير هيئة معروف الجوف تأهيل الجوف يعايد نزلاءه  رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات “مصر للطيران” الأسبوع المقبل بالصور .. نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد السفارة بـ لندن : المملكة كانت ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي أمانة جازان تبدأ في تنظيف مجاري الأودية والسيول فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مشاريعه التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في عدن أمريكا تختبر بنجاح نظام دفاع صاروخي في ألاسكا

السفارة بـ لندن : المملكة كانت ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي

السفارة بـ لندن : المملكة كانت ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي
المناطق - متابعات

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بياناً اليوم حول قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن شرعية منح تراخيص التصدير لبيع أسلحة لدول التحالف بقيادة  السعودية.
وقال البيان: ” تود سفارة خادم الحرمين الشريفين الإشارة إلى ما تضمنه بيان المحكمة أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزامًا حقيقيًا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي” .
وأوضح البيان أن هدف التحالف هو إعادة الشرعية إلى اليمن، وهو يعمل بدعم جماعي من مجلس الأمن الدولي، من خلال القرار 2216، لإحباط التمرد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن ضد حكومة الرئيس هادي الشرعية المعترف بها دوليًا.

وختم البيان بالقول إن المملكة العربية السعودية والمملكة# المتحدة تعملان معًا في مجالات مختلفة، أهمها التعاون المشترك في مكافحة #الإرهاب والرغبة في إقرار السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أن البلدين قادران على إجراء حوار صريح وشفاف يجري في مناخ من الاحترام المتبادل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>