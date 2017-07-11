بالصور .. نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد

استقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر شوال الجاري 1438هـ، في مكتبه بالوزارة ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد ” مساجد ” الأستاذ فهد السليمان ، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء، اطلع معالي الدكتور توفيق السديري على نماذج من التصاميم النهائية لـ (14) مسجداً من المرحلة الأولى من أصل (50) مسجداً تقرر بناؤها على طراز العمران المكي, وذلك إنفاذاً للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بين وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بمكة المكرمة ، ومؤسسة ” مساجد ” وفقاً للهوية المكية الإسلامية.

يشار إلى أن مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد تتولى عمارة المساجد وصيانتها والعناية بها، بتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ودعم معالي نائب الوزير رئيس مجلس إدارة المؤسسة معالي الدكتور. توفيق بن عبد العزيز السديري وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، فهي مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ذات كيان إداري ومالي خاص بها، ولها دور مجتمعي بفتح المجال للمحسنين للمساهمة في هذا الشأن، كما تعنى المؤسسة بإقامة المؤتمرات والندوات حول عمارة المساجد وخدمتها، وتمثل داعما فنيا وإداريا للراغبين في بناء المساجد .