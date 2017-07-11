رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات “مصر للطيران” الأسبوع المقبل

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي الثلاثاء إن السلطات الأمريكية سترفع الأسبوع المقبل حظرا قائما منذ 3 أشهر على حمل أجهزة إلكترونية منها الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب بالطائرات المتجهة من القاهرة إلى الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية حظرت في 25 مارس الماضي حمل أجهزة إلكترونية أكبر من الهاتف المحمول في مقصورات الركاب بالرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال أحد المصادر “قررت السلطات الأمريكية المختصة رفع الحظر المفروض منذ مارس الماضي على سفر الأجهزة الالكترونية بصحبة الركاب المغادرين من مطار القاهرة على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك خلال الأسبوع القادم”.

وأفادت المصادر بأن وفدا أمنيا من هيئة سلامة النقل الأمريكية سيبدأ الأربعاء تفتيشا على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، وهي الرحلة المباشرة الوحيدة من مصر إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن إجراءات تفتيش دورية تجريها السلطات الأمريكية.