 تأهيل الجوف يعايد نزلاءه  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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تأهيل الجوف يعايد نزلاءه 

تأهيل الجوف يعايد نزلاءه 
المناطق - الجوف

أقام مركز التأهيل الشامل بالجوف حفل معايدة  للنزلاء والمنسوبين  بحلول عيد الفطر المبارك بحضور مدير المركز مقبل صلفيق الشمري  ومجموعة من المشرفين الاجتماعيين والطاقم الطبي . وقام مدير المركز والحضور بالمرور على النزلاء المنومين والسلام عليهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك ، وبعد ذلك تبادل الجميع الحلوى والمرطبات وسط أجواء مليئة بالألفة والمحبة و تأتي هذي اللقاءات تعزز روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع ، وقد حضر الحفل بعض ذوي النزلاء وأقاربهم .
اوضح ذلك زايد بن مبروك زايد اللاحم مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بمنطقة الجوف

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