أقام مركز التأهيل الشامل بالجوف حفل معايدة للنزلاء والمنسوبين بحلول عيد الفطر المبارك بحضور مدير المركز مقبل صلفيق الشمري ومجموعة من المشرفين الاجتماعيين والطاقم الطبي . وقام مدير المركز والحضور بالمرور على النزلاء المنومين والسلام عليهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك ، وبعد ذلك تبادل الجميع الحلوى والمرطبات وسط أجواء مليئة بالألفة والمحبة و تأتي هذي اللقاءات تعزز روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع ، وقد حضر الحفل بعض ذوي النزلاء وأقاربهم .
اوضح ذلك زايد بن مبروك زايد اللاحم مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بمنطقة الجوف
تأهيل الجوف يعايد نزلاءه
أقام مركز التأهيل الشامل بالجوف حفل معايدة للنزلاء والمنسوبين بحلول عيد الفطر المبارك بحضور مدير المركز مقبل صلفيق الشمري ومجموعة من المشرفين الاجتماعيين والطاقم الطبي . وقام مدير المركز والحضور بالمرور على النزلاء المنومين والسلام عليهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك ، وبعد ذلك تبادل الجميع الحلوى والمرطبات وسط أجواء مليئة بالألفة والمحبة و تأتي هذي اللقاءات تعزز روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع ، وقد حضر الحفل بعض ذوي النزلاء وأقاربهم .
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