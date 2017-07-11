تأهيل الجوف يعايد نزلاءه 

أقام مركز التأهيل الشامل بالجوف حفل معايدة للنزلاء والمنسوبين بحلول عيد الفطر المبارك بحضور مدير المركز مقبل صلفيق الشمري ومجموعة من المشرفين الاجتماعيين والطاقم الطبي . وقام مدير المركز والحضور بالمرور على النزلاء المنومين والسلام عليهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك ، وبعد ذلك تبادل الجميع الحلوى والمرطبات وسط أجواء مليئة بالألفة والمحبة و تأتي هذي اللقاءات تعزز روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع ، وقد حضر الحفل بعض ذوي النزلاء وأقاربهم .

اوضح ذلك زايد بن مبروك زايد اللاحم مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بمنطقة الجوف