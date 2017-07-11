 نائب أمير الجوف التقى برئيس محكمة وقضاة سكاكا ومدير هيئة معروف الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف التقى برئيس محكمة وقضاة سكاكا ومدير هيئة معروف الجوف

نائب أمير الجوف التقى برئيس محكمة وقضاة سكاكا ومدير هيئة معروف الجوف
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان
الإمارة اليوم برئيس المحكمة العامة بسكاكا فضيلة الشيخ نايف بن زايد الزايد وعدد من قضاه المحكمة.
كما استقبل سموه رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ رزق بن زيد الراشد .
حيث قدموا لسموه التهنئة بالأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف ، كما قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .
ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بهم مبادلهم التهاني بعيد الفطر المبارك ، سائلا الله ان يكون عند حسن تطلعات ولاة الأمر في
خدمة المنطقة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهم الله -.

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