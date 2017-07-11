دار الرعاية الاجتماعية بالدمام تقيم حفل المعايدة للآباء والأمهات

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بالدمام في القسمين حفل المعايدة السنوي للآباء والأمهات ولجميع منسوبيها يوم الأحد الموافق 15_10_1438 .

حيث أقيم الحفل في مقرها بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ سعيد بن احمد الغامدي ومساعده الأستاذ عبدالله بن سلمان الفريدي ومدير الدار الأستاذ فهد بن راشد العميرة وجميع المقيمين والمنسوبين ، وأوضح العميرة إن الإدارة دأبت سنوياً على إقامة حفل المعايدة مع أول يوم للدوام الرسمي بعد الإجازة لتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين الآباء وكافة العاملين بالدار، كما قدم العميرة شكره لجميع العاملين المكلفين أثناء الإجازة على ما قدموه من جهود ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح فعاليات العيد السعيد.

وأقيم بهذه المناسبة مأدبة غداء وتم من خلالها تبادل التهاني والتبريكات والدعوات الصادقة بأن يديم الله على وطننا أمنه ورخائه في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أياماً عديدة وأزمنة مديدة . والشكر الجزيل لسعادة المدير العام ومساعد المدير العام على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة.

ومن جانبه أقام القسم النسائي حفل معايدة للمقيمات ومنسوبات الدار وذلك بحضور رئيسة القسم النسائي الأستاذة حنان حصوصه لمشاركتهن فرحة العيد ورسم الابتسامة على وجوههن بتقطيع قالب الكيك وتوزيع الهدايا عليهن وعلى الموظفات في جو عائلي مفعم بالمودة ،وأكدت بأن الحرص على إقامة هذه الفعاليات تشعر المقيمات بأنهن بين أهاليهن .

كما أعرب مدير الدار وكذلك رئيسة القسم النسائي عن شكرهم لجهود الزملاء والزميلات بقسم البرامج والأنشطة والعلاقات العامة والإعلام (غدير العتيبي,هيا السنيد وعقيلة الشرقي ، عماد الشاخوري وإبراهيم العبود)على الترتيب والتنظيم لهذه المناسبة ، مثمناً جهد الجميع وداعياً لهم بعوداً حميداً وفاعلاً لخدمة هذا الكيان الاجتماعي الشامخ .