مصر تدعو لطرد قطر من التحالف الدولي ضد داعش

قالت مصر “إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش يجب ألا يضم دولاً تدعم الإرهاب في إشارة إلى قطر”. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الذي كان يرأس الوفد المصري في اجتماع للتحالف في واشنطن “لم يعد مقبولاً أن يضم التحالف بين أعضائه دولاً داعمة للإرهاب أو تروج له في إعلامها”.

وقدم الوفد المصري الذي ترأسه أحمد أبو زيد رؤية مصر لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية المطلوبة لمواجهته.

وتابع المتحدث “إن الاجتماع ينعقد عقب الإعلان عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين في مواجهة دعم قطر وإيوائها الجماعات الإرهابية، وصولاً إلى الاجتماع الرباعي الذي انعقد بالقاهرة الأربعاء الماضي، موكداً أن أعضاء التحالف الدولي أمام تحد إضافي عليهم مواجهته نتيجة عضوية قطر في هذا التحالف، وما قد يترتب على استمرار تلك العضوية من تناقض قد ينال من مصداقية عمل التحالف ذاته وقدرته على تحقيق أهدافه”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوفد المصري في الاجتماع سيقدم مزيداً من الأدلة التي تبرهن على دعم دول بعينها للتنظيمات الإرهابية وضرورة بلورة موقف حازم تجاه تلك الدول، والتوقف عن سياسة المهادنة أو إنكار الواقع.