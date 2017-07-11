 ضمن مبادراته الإنسانية..عمل شقراء يوزع المظلات الشمسية على عمال النظافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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ضمن مبادراته الإنسانية..عمل شقراء يوزع المظلات الشمسية على عمال النظافة

ضمن مبادراته الإنسانية..عمل شقراء يوزع المظلات الشمسية على عمال النظافة
المناطق ـ الرياض

وزّع مكتب العمل بمحافظة شقراء المظلات الشمسية على اكثر من80 عاملاً من عمال النظافة والعمال الميدانين في شوارع وميادين المحافظة لحمايتهم من أشعة الشمس وحرارة الجو التي تشهدها المنطقة هذه الفترة ،  وذلك ضمن البرامج والمبادرات الإنسانية للمكتب وحرصاً منه على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص .
وقال أحمد الثاقب مدير المكتب : إننا حرصنا في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة ارتفاعاً شديدا في درجة الحرارة على تقديم شيء نسعد به العمالة الوافدة وخصوصا التي تنفذ اعمالاً ميدانيه ، فوجدنا ان افضل مانقدمه لهم هو المظلات الشمسية والتي يمكن الاستفادة منها لفترة طويلة ، مبيناً انه تم توزيع اكثر من80 مظلة على مجموعات من العمال الى الآن ، وان العدد قابل للزيادة .
وأشار الثاقب الى أن الفرق التفتيشية بمكتب عمل محافظة شقراء نفذت حملات مفاجئة على جميع المباني تحت الانشاء لمتابعة التزام اصحابها بالقرار الوزاري  رقم3337 الصادر بتاريخ 15 رجب 1435هـ الذي ينص في مضمونه على أنه  ” لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 3:00 عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي”، وهي الفترة التي تصادف هذا العام من20 رمضان وحتى 24 ذو الحجة ، مؤكداً انها لم ترصد اي مخالفة في هذا الشأن لالتزام اصحاب العمل بتنفيذ القرار .
وفي شأن آخر أقامت مكاتب العمل في الرياض ومحافظتي المجمعة والدوادمي التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  بمنطقة الرياض  احتفاليات المعايدة السنوية لجميع منسوبيها .

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