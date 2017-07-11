52 قناة فضائية تستهدف التشويش على أبناء الخليج

70 ألف حساب تستهدف شباب منطقة الخليج العربي وتحرضهم على الإرهاب وتدعوهم إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية زعزعة الأمن. وطبقا لرئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، فإن دول الخليج مستهدفة من الإعلام المعادي، ومن الصحافة الصفراء التي تحاول تثبيط الهمم والعزائم، وخلق حالة من الإرباك والفوضى بين صفوف المجتمعات، لافتاً إلى حصر وسائل الإعلام المعادية وهي ناطقة بالعربية وتتجاوز 52 محطة وقناة فضائية، تحاول تشويه الحقائق وتزييفها في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال خلال محاضرة ألقاها في نادي الاحساء الأدبي أمس الأول بعنوان «الدور المحوري للإعلام في التحضير لإدارة الأزمات والكوارث» إن الإعلام أحد أدوات الاتصال الجماهيري المهمة في وقتنا الحالي في التحضير لإدارة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها، ويلعب دوراً مهماً في مراحل التعافي منها، وتوضح الحقائق وطبيعة الأزمة والكارثة للجمهور وللدول المجاورة، خاصة إن كانت هذه الأزمة أو الكارثة تتشارك فيها الدول ذات الطبيعة المتجاورة أو الطبيعة الساحلية كحالات التلوث النووي أو البيئي أو الكوارث الإنسانية العابرة للحدود، وما يترتب عليها من نزوح وإجلاء للسكان أو القاطنين في هذه المناطق المنكوبة. ووصف الإعلام الحكومي الرسمي بأنه مطمئن للجميع في حال الأزمات وغيرها، حيث تتجه أنظارهم إليه لتعرف وجهة النظر الرسمية للدولة وتعليقها على الحدث أو الكارثة.