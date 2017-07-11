القادسية يواصل تدريباته بقيادة البياوي في نورنبيرج الألمانية بثلاث حصص تدريبية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته بقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي وجهازه المعاون في معسكر الفريق الإعدادي بالمرحلة الأولى بمدينة نورنبيرج الألمانية عبر ثلاث حصص تدريبية ما بين صباحية ومسائية اليوم الثلاثاء، حيث احتوت الحصة التدريبية الصباحية الأولى عند الساعة السادسة جولة بالدراجات الهوائية في المدينة و الحصة التدربيية الصباحية الثانية عند الساعة العاشرة في النادي الصحي لرفع المعدل اللياقي ولتقوية العضلات لدى اللاعبين تحت إشراف مدرب اللياقة البلجيكي ألكسندر.

بينما انطلق التدريب المسائي بالإحماءات و الإطالات مع مدرب اللياقة البلجيكي ألكسندر، وركز بعد ذلك المدير الفني السيد ناصيف البياوي على الجانب التكتيكي و التجانس لدى اللاعبين في التدريب المسائي استعداداً للمباراة الودية الأولى بعد غدٍ الخميس مع أغسبورغ الألماني كما شارك الحراس مع مدرب الحراس البلجيكي دراغان، وفي نفس السياق اعتمد الجهاز الفني المباراتين الوديتين الأخيرتين في معسكر ألمانيا الأولى مع انترناشونال ليبزغ وبيبس ستريد الألمانيين حسب الجدول المخطط له مسبقاً .

من جانبه عبر المدير الفني السيد ناصيف البياوي عن سعادته بنجاح الفترة الإعدادية حتى الآن سواء في المرحلة الأولى بمدينة الخبر أو المرحلة الثانية في مدينة نورنبيرج حتى الآن من خلال الانضباط لدى اللاعبين بالإضافة إلى المرحلة اللياقية التي وصل بها اللاعبين حتى الان .

كما قدم البياوي شكره و تقديره للجهاز الإداري و الإشرافي على الجهد المبذول في المعسكر الخارجي الذي يسهل عمل الجهاز الفني من خلال توفيره كافة متطلبات الجهاز بالإضافة إلى توفير عوامل النجاح لجميع أفراد الجهاز الفني و الطبي و اللاعبين .