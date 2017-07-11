 “الأحوال المدنية” تحذر من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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“الأحوال المدنية” تحذر من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتها

“الأحوال المدنية” تحذر من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتها
المناطق - متابعات

حذر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتهم سواء كانوا أفراد أو مكاتب وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر “حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا”
‏وأكدت الوكالة ان خدماتها تقدم بالمجان ويمكن للمستفيد ان يحجز موعده بنفسه أو عن طريق الأجهزة الموجودة داخل المكاتب بمساعدة موظفي الإدارة .

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