ترامب الابن ينشر رسائل تظهر عرض مسؤول روسي بارز عليه معلومات عن كلينتون

نشر الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء سلسلة رسائل بريد إلكتروني تشير إلى مسؤول ادعاء روسي بارز يعرض على حملة ترامب معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقالت رسالة مؤرخة في الثالث من يونيو (حزيران) 2016 إلى ترامب الابن من خبير الشؤون الدعائية روب جولدستون “ممثل النيابة العامة في روسيا (…) عرض إمداد حملة ترامب ببعض الوثائق الرسمية والمعلومات التي ستجرم هيلاري وتعاملاتها مع روسيا وستكون مفيدة للغاية لوالدك”.وأفادت الرسالة التي نشرها ترامب الابن على تويتر “هذه بالتأكيد معلومات على مستوى عال للغاية وبالغة الحساسية، لكنها جزء من دعم روسيا وحكومتها للسيد ترامب”.