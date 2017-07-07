إعلاميو منطقة الباحة يختتمون زياراتهم الميدانية لمحافظات المنطقة بزيارة “محافظة القرى

اختتم إعلاميو منطقة الباحة ، زياراتهم الميدانية بزيارة محافظة القرى ، التي سبقها زيارات مماثلة على مدى خمسة أيام شملت مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق ، اطلعوا خلالها على فعاليات وبرامج الصيف لهذا العام وزيارة العديد من المواقع والمتنزهات السياحية والمواقع الأثرية.

وتضمنت زيارة الوفد الذي يتقدمهم مدير إدارة التطوير السياحي بإمارة المنطقة محمد لافي ، ورئيس اللجنة الإعلامية الرئيسية بالمنطقة عبدالرحمن أبو رياح وأعضاء اللجنة وعدد من الإعلاميين بالمنطقة ، لمحافظة القرى زيارة منتزه الثروة الوطني بالمحافظة، حيث كان في استقبالهم محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، ورئيس وأعضاء المركز الإعلامي بمحافظة القرى ، حيث تجول الجميع في أرجاء المنتزه وشاهدوا الفعاليات المنفذة به خلال فترة الصيف .

بعدها توجه الجميع إلى قرية الاطاولة الآثرية حيث شاهدوا مكونات القرية وما تحوية من تراث يعبر عن تاريخ وأصالة المنطقة ، ثم توجه الوفد إلى مقر الساحة الشعبية بالمحافظة حيث جرى طرح العديد من الرؤى والمقترحات حول برامج الصيف ، ثم تم الانتقال إلى حديقة القوافل بمعشوقة ، التي شهدت عرض لعدد من الفلكلورات الشعبية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بالقرى وفرقة جدة .

وأعرب محافظ القرى خالد العبيلان عن شكره للوفد الإعلامي على زيارتهم للمحافظة والاطلاع على ما يقدم من فعاليات خلال فترة الصيف ، مشيراً بأن صيف القرى لهذا العام يتميز العديد من البرامج المنوعة التي تقام في عدد من المواقع السياحية والمتنزهات بالمحافظة .

من جانبه أوضح مدير إدارة التطوير السياحي بالإمارة محمد بن لافي ، أن إمارة المنطقة تحرص على متابعة ما يقدم من برامج خلال الصيف وتنفيذها وفق البرنامج المعد لها ، منوهاً باهتمام وحرص سمو أمير المنطقة ، ومتابعة وكيل الإمارة لفعاليات صيف الباحة لهذا العام وإخرجها بالشكل المتميز الذي يلبي رغبات وتطلعات المصطافين .

وأشاد بما تتميز به الفعاليات في هذا العام في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة التي تنوعت في برامجها والتنفسية الإيجابية نحو تقدم صيف أجمل ، معرباً عن شكره لمحافظ القرى على حسن الاستقبال واطلاعهم على متنزهات وفعاليات صيف المحافظة .

بدوره أكد رئيس اللجنة الإعلامية بالمنطقة عبدالرحمن أبو رياح حرص واهتمام الإعلاميين على تغطية فعاليات الصيف بكل احترافية ونقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة واظهر الصورة الميزة عن منطقة الباحة ومحافظاتها وما تتميز به من مواقع سياحية ومتنزهات ، مثمناً اهتمام سمو أمير المنطقة لدور الإعلام وما يقدمه من جهود لخدمة المنطقة ، منوهاً بمتابعة وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري لأعمال اللجنة ودعمه لها للقيام بمهامها التي أوكلت لها .