محافظ الخرج يستقبل مدير سجن المحافظه

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٧هـ سعادة مدير سجن محافظة الخرج المقدم / عبدالرحمن بن محمد العواد.

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق.

بعد ذلك قدم سعادة المقدم العواد التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادله سعادة المحافظ التهنئة . سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين