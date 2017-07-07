 محافظ الخرج يستقبل مدير سجن المحافظه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل مدير سجن المحافظه

محافظ الخرج يستقبل مدير سجن المحافظه
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بمحافظة الخرج  اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١٧هـ  سعادة مدير سجن محافظة الخرج المقدم / عبدالرحمن بن محمد العواد.
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق.
بعد ذلك قدم سعادة المقدم العواد التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادله سعادة المحافظ التهنئة . سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين

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