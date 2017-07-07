حديقة الحُسّام بمنطقة الباحة تجذب المصطافين وتخطف الأبصار

اعتبر الزوار والسياح القادمين لمنطقة الباحة أن الحدائق والمتنزهات التي تم إنشاؤها من قبل أمانة المنطقة خلال السنوات الماضية هي السمة الأبرز والعامل الأقوى لجذبهم للمنطقة، مؤكدين أن طبيعة وأجواء تلك الحدائق والمتنزهات تريحهم وتضفي أجواء خلابة لهم ولعموم المصطافين في المنطقة.

ومن تلك الحدائق التي أنشأتها البلدية مؤخراً حديقة الحُسّام بشهبة، حيث تمتاز الحديقة بموقعها الفريد حيث شهدت الحديقة منذُ إنطلاق الصيف إقبال عدد كبير من الزوار من سكان المنطقة والمصطافين خلال الايام الماضية، وتقع حديقة الحُسّام على مساحة 30900 متر مربع، منها 5350 متراً مربعاً مسطحات خضراء، كما تحتوي على ممر مشاة بطول 1480 متراً، وممشى حول السور داخل الحديقة بطول 960 متراً، ومصلى نساء وصالة العاب مغلقة، و13 مظلة للجلوس و2 بوفية ، ومنطقة ملاعب كورة قدم، والعاب للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المرافق العامة، و85 موقفاً للسيارات.

وأوضح المصطاف محمد بن سعيد الشهراني أن ما تملكه منطقة الباحة من أجواء عليلة، وحدائق مزروعة بالنجيل على مساحات واسعة ومنها حديقة الحُسّام والتي تحتوي على جلسات تعطي خصوصية للعائلات توافقت مع رغبة وطبيعة وسلوك المصطافين، مؤكداً أن اكتمال تجهيزات تلك الحدائق من دورات للمياه والممشى والممرات المرصوفة حققت رضاء الزوار وأسرهم.

من جهته أكد الشاب هتان بن عبدالله الغامدي أن الملاعب الرياضية بحديقة الحُسّام أراحت الشباب وحققت لهم قضاء أوقات ماتعة ولقاءات مبهجة للشباب القادمين من مختلف مدن المملكة، وأضاف أن وجود عدد من مضامير الممشى في حديقة الحسام وتنوع وتعدد ملاهي الأطفال أسهم في استقرار الكثير من الزوار وأسهمت في تواجدهم بأعداد كثيرة، مستغلين ما زاد من أوقاتهم للزيارات العائلية وحضور المناسبات الاجتماعية.