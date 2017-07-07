ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة مساء اليوم، مع معالي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.