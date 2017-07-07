 ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القوات البرية تفتح باب القبول في معهد “سلاح الإشارة” دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي  بمشاركة ٢٠ الف طالب وطالبة.. انطلاق فعاليات برنامج ” إجازتي ” في الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي بجدة ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية رغم الدعاية القطرية..اتفاقية تمويل الإرهاب مع أمريكا قبول قطري لمطالب دول المقاطعة تحدث عن “الأزمة القطرية.. الأسباب والتداعايات”.. د.الصيني: حساب “مجتهد” ليس شخصياً بل جهاز بهذا الاسم مصدره قطر و”سعد الفقيه” أداة بأيدهم قرقاش: السياسية القطرية كارثية للمنطقة الجوازات: التمديد عبر نظام ابشر للزيارات العائلية حتى 180 يوما

ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية

ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية
واس - جدة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة مساء اليوم، مع معالي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>