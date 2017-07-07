بمشاركة ٢٠ الف طالب وطالبة.. انطلاق فعاليات برنامج ” إجازتي ” في الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي بجدة

انطلقت يوم الأحد الماضي فعاليات برنامج *إجازتي* في الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي في مدارس تعليم محافظة جدة ، حيث تستمر هذه الفعاليات حتى 25 ذي القعدة 1438هـ ، بمشاركة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة ،

وأوضح مدير عام تعليم جدة المكلف يحيى القحطاني أنه تم تخصيص عدد تسعة أندية موسمية للبنين ، وثمانية أندية موسمية للبنات ، بالإضافة إلى عشرين نادي حي للبنين، وأحد عشر نادي حي للبنات .

من جهته بين مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي أن النادي الموسمي يقدم مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية ولقاءات وأمسيات شعرية ضمن المسارات الخمسة *لبرنامج إجازتي* ( الترفيهي ، التطوعي ، السياحي ، الوظيفي ، التقني ) منوها بأنها تفتح أبوابها من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءًا .

وذكرت مديرة نشاط الطالبات بتعليم جدة ابتسام الردادي أن الطالبات على موعد مع العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة في *المسارات* الخمسة والتي من شأنها تطوير قدراتهن وإكسابهن العديد من المعارف وإثراء عقولهن بالجديد والمفيد مضيفة بأن إضافة المسار التقني هذا العام كفيل بتثقيف الطالبات في هذا المجال وتوظيف قدراتهن إيجابيًا في مسار التقنية بما يعزز لديهن الانتماء وحب الوطن .