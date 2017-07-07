 فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اليوم .. اجتماع رباعي للدول المقاطعة مع تيلرسون بجدة القوات البرية تفتح باب القبول في معهد “سلاح الإشارة” دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي  بمشاركة ٢٠ الف طالب وطالبة.. انطلاق فعاليات برنامج ” إجازتي ” في الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي بجدة ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية رغم الدعاية القطرية..اتفاقية تمويل الإرهاب مع أمريكا قبول قطري لمطالب دول المقاطعة تحدث عن “الأزمة القطرية.. الأسباب والتداعايات”.. د.الصيني: حساب “مجتهد” ليس شخصياً بل جهاز بهذا الاسم مصدره قطر و”سعد الفقيه” أداة بأيدهم قرقاش: السياسية القطرية كارثية للمنطقة

فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي 

فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي 
المناطق - محمد الغبيشي - جدة

احتفل فريق لأجلك يا وطن التطوعي في ملتقي سفراء البسمة السنوي بأطفاله بدرة العروس بجدة و حفل المعايدة السنوي الذي يقيمه سنويًا في شهر شوال تضمن الحفل عدة برامج وأنشطة ترفيهية تعليمية بحضور ضيف الشرف الأستاذ / عادل تنكر.

بدأ البرنامج بإستقبال الأطفال بأهازيج العيد وترحيب من المبدع الأستاذ / عادل بإزدياد كما قدم لهم برامج و مسابقات حركيّة و ترفيهية.

ومشاركة عدة جهات ساهموا في نجاح الحفل بتقديم الهدايا العينية ( شاليهات درة العروس – مؤسسة بريق الورد للحفلات و المناسبات – مجموعة المسك الأبيض /شركة مثلث الألعاب )

كما شاركوا في الملتقي مجموعة من متطوعي فريق لأجلك يا وطن التطوعي بجدة و مكة
( منال الغامدي / بثينة قائد / أريج قائد / سعديه يحيى / عبدالرحمن المغربي / عبدالعزيز الحربي / أماني هًوساوي  )

وأوضحت لنا قائدة الفريق الأستاذة إحسان هًوساوي بأن ملتقي سفراء البسمة السنوي سوف ينفذ في عدة مدن لمعايدة أطفالنا و تقديم برامج ترفيهيه تعليمية لهم.
في ختام البرنامج قدموا متطوعي الفريق عيديات و هدايا لتوزيعها على الأطفال المشاركين في ملتقي سفراء البسمة السنوي و تكريم المشاركين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>