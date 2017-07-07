فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي 

احتفل فريق لأجلك يا وطن التطوعي في ملتقي سفراء البسمة السنوي بأطفاله بدرة العروس بجدة و حفل المعايدة السنوي الذي يقيمه سنويًا في شهر شوال تضمن الحفل عدة برامج وأنشطة ترفيهية تعليمية بحضور ضيف الشرف الأستاذ / عادل تنكر.

بدأ البرنامج بإستقبال الأطفال بأهازيج العيد وترحيب من المبدع الأستاذ / عادل بإزدياد كما قدم لهم برامج و مسابقات حركيّة و ترفيهية.

ومشاركة عدة جهات ساهموا في نجاح الحفل بتقديم الهدايا العينية ( شاليهات درة العروس – مؤسسة بريق الورد للحفلات و المناسبات – مجموعة المسك الأبيض /شركة مثلث الألعاب )

كما شاركوا في الملتقي مجموعة من متطوعي فريق لأجلك يا وطن التطوعي بجدة و مكة

( منال الغامدي / بثينة قائد / أريج قائد / سعديه يحيى / عبدالرحمن المغربي / عبدالعزيز الحربي / أماني هًوساوي )

وأوضحت لنا قائدة الفريق الأستاذة إحسان هًوساوي بأن ملتقي سفراء البسمة السنوي سوف ينفذ في عدة مدن لمعايدة أطفالنا و تقديم برامج ترفيهيه تعليمية لهم.

في ختام البرنامج قدموا متطوعي الفريق عيديات و هدايا لتوزيعها على الأطفال المشاركين في ملتقي سفراء البسمة السنوي و تكريم المشاركين.