 أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
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أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية

أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية
المناطق - نجران

التقى أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق في مكتبه بمبنى الأمانة ظهر أمس الاثنين 1438/10/16مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد فهد بن حماد الحماد يرافقه عدد من منسوبي إدارة المكافحة.
وفي بداية اللقاء رحب الشفق بالحضور مشيداً بالدور الهام الذي يقوم به رجال مكافحة المخدرات في محاربة انتشار هذه الآفة، والجهود التوعوية التي تبذلها الإدارة؛ كما وجه امين منطقة نجران بتسخير المعرض الدائم الخاص بالأمانة والشاشات الالكترونية في الطرقات لتنفيذ ودعم البرامج التوعوية الخاصة بالمخدرات
وخلال اللقاء أوضح مدير مكافحة المخدرات أن التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وبين افراد المجتمع ورجال المكافحة له أثر ايجابي في تحقيق الاهداف المرجوة والحد من وجود هذه الظاهرة ومراقبتها.
وفي الختام تسلم الشفق درع تذكاري وشهادات شكر لعدد من مسؤولي وموظفي الامانة من مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني سلمها العقيد فهد بن حماد الحماد تقديراً لجهود الأمانة المميزة في مجال مكافحة المخدرات؛ ذكر ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله بن ناصر آل فاضل

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