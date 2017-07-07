 بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

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بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية

بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية
المناطق - الخبر - رواف القحطاني

بدأت الصحة في المنطقة الشرقية بتنفيذ المرحلة الأولى لمشاريع تطوير بيئة عمل موظفيها  والتي تستهدف عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ، حيث أطلقت أولى مشاريع تطوير بيئة عملها من مركز صحي الجلوية .
وجاري العمل على تحسين بيئة العمل في 6 مراكز صحية إضافة إلى مبنى المديرية حيث يهدف تحسين بيئة العمل وبيئة الإستقبال لجميع المرافق الصحية ،  إلى المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين ، وتعزيز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف .
يذكر أن مشروع تحسين بيئة العمل يتضمن إستحداث قاعات لإنتظار المستفيدين وتزويدها بشاشات يستغل المراجع وقته في الانتظار بالمتابعة بما يعود عليه بالفائدة ، وتطوير مكاتب الموظفين بتأثيث مكتبي يتماشى مع هدف التطوير بما يحقق مردود إيجابي على إنتاجية العمل مراعين بذلك إستغلال المساحات المتاحة بتلك المرافق الصحية بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل .

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