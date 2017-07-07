بدأت الصحة في المنطقة الشرقية بتنفيذ المرحلة الأولى لمشاريع تطوير بيئة عمل موظفيها والتي تستهدف عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ، حيث أطلقت أولى مشاريع تطوير بيئة عملها من مركز صحي الجلوية .
وجاري العمل على تحسين بيئة العمل في 6 مراكز صحية إضافة إلى مبنى المديرية حيث يهدف تحسين بيئة العمل وبيئة الإستقبال لجميع المرافق الصحية ، إلى المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين ، وتعزيز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف .
يذكر أن مشروع تحسين بيئة العمل يتضمن إستحداث قاعات لإنتظار المستفيدين وتزويدها بشاشات يستغل المراجع وقته في الانتظار بالمتابعة بما يعود عليه بالفائدة ، وتطوير مكاتب الموظفين بتأثيث مكتبي يتماشى مع هدف التطوير بما يحقق مردود إيجابي على إنتاجية العمل مراعين بذلك إستغلال المساحات المتاحة بتلك المرافق الصحية بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل .
بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية
بدأت الصحة في المنطقة الشرقية بتنفيذ المرحلة الأولى لمشاريع تطوير بيئة عمل موظفيها والتي تستهدف عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ، حيث أطلقت أولى مشاريع تطوير بيئة عملها من مركز صحي الجلوية .
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