الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعاً تنسيقياً مع نظيرتها في الجمهورية اليمنية بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي ، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، ودعم أنشطة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالجمهورية اليمنية بالإضافة لمناقشة الكثير من الموضوعات الفنية التي تدعم تشغيل المطارات المحررة في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن للوصول لمستوى التشغيل المطلوب.

وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من جانبه ، أن العلاقة التي تجمع البلدين قوية ومتينة وأن المملكة العربية السعودية تجمعها بشقيقتها الجمهورية اليمنية الشقيقة علاقات أخوية وطيدة، مؤكداً أن الاجتماع التنسيقي الذي حضره مختصون ومسؤولون في مجالات الطيران من البلدين أثمر عن عدد من التوصيات التي تدعم توجه المملكة لدعم وتطوير الطيران المدني في الجمهورية اليمنية وتوفير بعض المتطلبات التشغيلية.

وأضاف التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، تقوم بدورها في مساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من الموضوعات الفنية التي تدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن للوصول لمستوى التشغيل المطلوب .