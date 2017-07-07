 الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 شوّال 1438 هجريا, الموافق 11 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي  بمشاركة ٢٠ الف طالب وطالبة.. انطلاق فعاليات برنامج ” إجازتي ” في الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي بجدة ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية رغم الدعاية القطرية..اتفاقية تمويل الإرهاب مع أمريكا قبول قطري لمطالب دول المقاطعة تحدث عن “الأزمة القطرية.. الأسباب والتداعايات”.. د.الصيني: حساب “مجتهد” ليس شخصياً بل جهاز بهذا الاسم مصدره قطر و”سعد الفقيه” أداة بأيدهم قرقاش: السياسية القطرية كارثية للمنطقة الجوازات: التمديد عبر نظام ابشر للزيارات العائلية حتى 180 يوما حديقة الحُسّام بمنطقة الباحة تجذب المصطافين وتخطف الأبصار سفير المملكة في الأردن : صبرنا على تآمر قطر 21 سنة

الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن

الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن
واس - الرياض

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعاً تنسيقياً مع نظيرتها في الجمهورية اليمنية بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي ، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالجمهورية اليمنية الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، ودعم أنشطة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالجمهورية اليمنية بالإضافة لمناقشة الكثير من الموضوعات الفنية التي تدعم تشغيل المطارات المحررة في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن للوصول لمستوى التشغيل المطلوب.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من جانبه ، أن العلاقة التي تجمع البلدين قوية ومتينة وأن المملكة العربية السعودية تجمعها بشقيقتها الجمهورية اليمنية الشقيقة علاقات أخوية وطيدة، مؤكداً أن الاجتماع التنسيقي الذي حضره مختصون ومسؤولون في مجالات الطيران من البلدين أثمر عن عدد من التوصيات التي تدعم توجه المملكة لدعم وتطوير الطيران المدني في الجمهورية اليمنية وتوفير بعض المتطلبات التشغيلية.
وأضاف التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، تقوم بدورها في مساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من الموضوعات الفنية التي تدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن للوصول لمستوى التشغيل المطلوب .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>