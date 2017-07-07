 دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي  بمشاركة ٢٠ الف طالب وطالبة.. انطلاق فعاليات برنامج ” إجازتي ” في الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي بجدة ولي العهد يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن ويبحث معه مستجدات الأحداث في الساحة اليمنية رغم الدعاية القطرية..اتفاقية تمويل الإرهاب مع أمريكا قبول قطري لمطالب دول المقاطعة تحدث عن “الأزمة القطرية.. الأسباب والتداعايات”.. د.الصيني: حساب “مجتهد” ليس شخصياً بل جهاز بهذا الاسم مصدره قطر و”سعد الفقيه” أداة بأيدهم قرقاش: السياسية القطرية كارثية للمنطقة الجوازات: التمديد عبر نظام ابشر للزيارات العائلية حتى 180 يوما حديقة الحُسّام بمنطقة الباحة تجذب المصطافين وتخطف الأبصار

دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه

دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه
المناطق - وكالات

توصل علماء أمريكيون إلى نتائج تؤكد أن الأكل بشراهة عبارة عن اضطراب في الدماغ، يمكن استهدافه ومعالجته بواسطة الحبات الدوائية المضادة لمرض السمنة.

وتمكن العلماء من خلال دراستهم التي أجروها في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو من تحديد الخلايا المناعية التي تُحَفِّز الأشخاص على التهام أطعمة عالية الدهون.

وحين اكتشف العلماء عقاراً تجريبياً يُعنى بمهاجمة تلك الخلايا المناعية التي تعرف باسم “ميكروجليا microglia” لمجموعة من فئران التجارب، تبين لهم أن كمية الطعام التي تناولتها الفئران انخفضت بنسبة 15 % كما قلت أوزانها بمقدار الخُمس.

ونوه العلماء في الوقت عينه إلى أن العمل جار على تطوير عقار مشابه من خلال التجارب السريرية لمعالجة مشكلات أخرى وربما يساعد على منع حدوث زيادة في الوزن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>