دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه

توصل علماء أمريكيون إلى نتائج تؤكد أن الأكل بشراهة عبارة عن اضطراب في الدماغ، يمكن استهدافه ومعالجته بواسطة الحبات الدوائية المضادة لمرض السمنة.

وتمكن العلماء من خلال دراستهم التي أجروها في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو من تحديد الخلايا المناعية التي تُحَفِّز الأشخاص على التهام أطعمة عالية الدهون.

وحين اكتشف العلماء عقاراً تجريبياً يُعنى بمهاجمة تلك الخلايا المناعية التي تعرف باسم “ميكروجليا microglia” لمجموعة من فئران التجارب، تبين لهم أن كمية الطعام التي تناولتها الفئران انخفضت بنسبة 15 % كما قلت أوزانها بمقدار الخُمس.

ونوه العلماء في الوقت عينه إلى أن العمل جار على تطوير عقار مشابه من خلال التجارب السريرية لمعالجة مشكلات أخرى وربما يساعد على منع حدوث زيادة في الوزن.