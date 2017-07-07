 القوات البرية تفتح باب القبول في معهد “سلاح الإشارة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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القوات البرية تفتح باب القبول في معهد “سلاح الإشارة”

القوات البرية تفتح باب القبول في معهد “سلاح الإشارة”
المناطق- الرياض

أعلنت القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد (سلاح الإشارة) لعدد (850) طالب أساسي و (100) طالب إحتياط وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة وسيمنح المتعين بعد التخرج رتبة (جندي أول).

وأشترطت على المتقدم:

– أن يكون سعودي الاصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه الاعتبار.
– أن لايكون متزوج من غير سعودية.
– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لايكون موظف في أي جهة حكومية أثناء التقديم على أحد الوظائف العسكرية.
– أن يجتاز الفحص الطبي والاجراءات المطلوبة للتجنيد.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى السبت الموافق 1438/10/21هـ.

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