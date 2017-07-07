القوات البرية تفتح باب القبول في معهد “سلاح الإشارة”

أعلنت القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد (سلاح الإشارة) لعدد (850) طالب أساسي و (100) طالب إحتياط وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة وسيمنح المتعين بعد التخرج رتبة (جندي أول).

وأشترطت على المتقدم:

– أن يكون سعودي الاصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– أن لايكون متزوج من غير سعودية.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لايكون موظف في أي جهة حكومية أثناء التقديم على أحد الوظائف العسكرية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والاجراءات المطلوبة للتجنيد.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى السبت الموافق 1438/10/21هـ.