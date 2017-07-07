 اليوم .. اجتماع رباعي للدول المقاطعة مع تيلرسون بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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اليوم .. اجتماع رباعي للدول المقاطعة مع تيلرسون بجدة

اليوم .. اجتماع رباعي للدول المقاطعة مع تيلرسون بجدة
المناطق - الرياض

أعلنت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في جدة اليوم الأربعاء لبحث أزمة قطر.

وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري تلقى دعوة من نظيره عادل الجبير لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع مع تيلرسون في جدة اليوم الأربعاء حيث سيتوجه شكري إلى جدة عقب عودته مساء اليوم الثلاثاء من العاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد تمثيله لمصر في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أبو زيد أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر في ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.

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