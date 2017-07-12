المرصد السوري: تلقينا معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه تلقى معلومات مؤكدة عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنه “أكدت قيادات من الصف الأول في تنظيم (داعش) متواجدة في ريف دير الزور للمرصد وفاة أبو بكر البغدادي (…) علمنا اليوم ولكن لا نعرف متى أو كيف فارق الحياة”.

لكن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ذكرت أنه ليس لدينا معلومات تؤيد أنباء وفاة البغدادي.

وكانت تقارير روسية تحدثت عن مقتل زعيم التنظيم، وبعضها قال إنه “متأكد 100%” من مقتله. لكن التحالف الدولي حينها أعلن أن ليس لديه أي دليل “ملموس” على ذلك.