 المرصد السوري: تلقينا معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير يمني: ازدواجية قطر أضرت بـ”الشرعية” غندور: السودان قد يتجه إلى الحرب مرة أخرى شاهد.. الملك سعود أول ملك مسلم يصلى في مسجد قرطبة منذ سقوط الأندلس إليك هذه الحيل لتحقيق “أقصى” استفادة من مزايا واتساب المرصد السوري: تلقينا معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي اليوم .. اجتماع رباعي للدول المقاطعة مع تيلرسون بجدة القوات البرية تفتح باب القبول في معهد “سلاح الإشارة” دراسة.. الأكل بشراهة أضراره خطيرة .. فتجنبه الطيران المدني يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن بدء المرحلة الأولى من تطوير بيئة العمل في صحة الشرقية أمين منطقة نجران يلتقي مدير مكافحة المخدرات بنجران .. الشفق: يوجه بتسخير الإمكانيات لدعم برامج المكافحة التوعوية فريق لأجلك يا وطن يحتفل ويعايد أطفاله ضمن فقرات ملتقي سفراء البسمة السنوي 

المرصد السوري: تلقينا معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي

المرصد السوري: تلقينا معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي
المناطق - وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه تلقى معلومات مؤكدة عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنه “أكدت قيادات من الصف الأول في تنظيم (داعش) متواجدة في ريف دير الزور للمرصد وفاة أبو بكر البغدادي (…) علمنا اليوم ولكن لا نعرف متى أو كيف فارق الحياة”.

لكن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ذكرت أنه ليس لدينا معلومات تؤيد أنباء وفاة البغدادي.

وكانت تقارير روسية تحدثت عن مقتل زعيم التنظيم، وبعضها قال إنه “متأكد 100%” من مقتله. لكن التحالف الدولي حينها أعلن أن ليس لديه أي دليل “ملموس” على ذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>