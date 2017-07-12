إليك هذه الحيل لتحقيق “أقصى” استفادة من مزايا واتساب

انتشر تطبيق “واتساب” بين مستخدمي الهواتف الذكية بشكل كبير، مما يجعل بعض النصائح مهمة جدا لتوفير استخدام أسهل له مع الاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها.

الرسائل المميزة بنجمة

تعتبر ميزة الرسائل المميزة بنجمة وسيلة مريحة للعودة إلى الرسائل المهمة التي تتلقاها من إحدى جهات الاتصال لديك، مثل رقم هاتفي أو عنوان أو رابط لمقالة.

ويمكنك استعراض هذه الرسائل لكل مستخدم وبصورة منفصلة عن باقي الرسائل من خلال الذهاب إلى “الرسائل المميزة بنجمة” داخل ملف جهة الاتصال، وفقا لما ذكر موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

كما تكمن أهمية هذه الميزة بأنها تساعدك على الاحتفاظ بالرسائل الضرورية عند قيامك بحذف محتوى الدردشة، حيث ستظهر لك نافذة للإبقاء على الرسائل المميزة بنجمة وحذف باقي المحتوى إن رغبت في ذلك.

ولتمييز رسالة بنجمة اضغط مطولا على الرسالة التي تريد تمييزها ثم أنقر على أيقونة النجمة التي تظهر في أعلى الشاشة.

كتم المحادثات

على الرغم من أن ميزة كتم المحادثات تعد من المزايا الشائعة في تطبيق واتساب، إلا أن الكثير من المستخدمين يتذمرون من الإزعاج التي تسببه جهة اتصال معينة.

لذا بدلا من ذلك، عليك الاستفادة من ميزة كتم المحادثات بفاعلية أكبر وذلك من خلال حظر الدردشات في بعض المجموعات أو من بعض الأصدقاء عند عدم رغبتك أو قدرتك على الرد.

ويتيح تطبيق واتس آب إمكانية كتم المحادثات من جهة اتصال أو مجموعة من 8 ساعات ولغاية سنة كاملة، مع العلم أنه يمكنك إلغاء كتم الصوت في أي وقت تريده يدويا.

عدم حفظ الوسائط تلقائيا

في حال تفعيلك لخيار الحفظ التلقائي للصور والفيديوهات التي تتلقاها من أصدقائك على واتساب، فهذا يعني بلا شك مواجهة بعض المشاكل فيما يتعلق بالسعة التخزينية للهاتف خصوصا إن كنت تمتلك أحد الأصدقاء الذين يفضلون إرسال الصور بكثافة.

لذلك، يفضل عدم تفعيل هذا الخيار من إعدادات التطبيق، ويمكن لمستخدمي آيفون القيام بذلك من خلال الإعدادات ثم الدردشات ثم إيقاف خيار حفظ الوسائط الواردة.

أما مستخدمي أندرويد فيمكنهم القيام بذلك من خلال الذهاب إلى زر القائمة ثم الإعدادات ثم استخدام البيانات، وبعد ذلك إزالة تحديد “الصور ومقطع صوتي ومقاطع الفيديو ومستندات” في كافة الخيارات التالية:

التنزيل التلقائي للوسائط أثناء استخدام بيانات الهاتف

التنزيل التلقائي للوسائط أثناء الاتصال بـ WI-FI

التنزيل التلقائي للوسائط أثناء التجوال

تخصيص الإشعارات

يتيح تطبيق واتساب إمكانية تخصيص أصوات التنبيهات عند تلقي رسائل جديدة من جهات الاتصال.

وتسمح لك هذه الميزة بتمييز الرسائل الواردة من صديق معين بصوت فريد الأمر الذي يتيح لك معرفة جهة الرسائل دون الحاجة للنظر إلى الهاتف.

كل ما عليك فعله هو التوجه لملف جهة الاتصال التي ترغب بتخصيص الإشعارات القادمة منها ثم اختر الإشعارات المخصصة واضبطها بحسب رغبتك مثل التحكم بالاهتزاز والنغمة والوميض والإشعارات المنبثقة.

إضافة اختصار لجهة اتصال

إن كنت تتواصل مع جهة اتصال معينة بصورة دائمة، فيمكنك إنشاء اختصار لهذه الجهة على الشاشة الرئيسية وتشغيل المحادثة معها مباشرة.

وللقيام بذلك اذهب جهة الاتصال المحددة ثم من زر القائمة، اضغط المزيد ثم اختر “إضافة اختصار”.