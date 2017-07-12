شاهد.. الملك سعود أول ملك مسلم يصلى في مسجد قرطبة منذ سقوط الأندلس

انتشر في الآونة الأخيرة، فيديو للملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، وهو يصلي في محراب مسجد قرطبة، كأول ملك مسلم عام ١٩٥٧ بعد قرون من سقوط الأندلس .

وكان الملك سعود هو أول من فاوض لإعادة مسجد قرطبة وإعادة الاشارة للصفة الاسلامية له الذي كان يشار له على أنه “كاتدرائية قرطبة” فقط، ثم الملك فيصل وقد ذكرت في مذكرات بعض الشهود الأسبان.

لكن بعد سنوات وافقت السلطات الكنسية الكاثوليكية في مدينة قرطبة بالاندلس في اسبانيا على اعادة الاشارة للصفة الاسلامية للمسجد.

وكان المسجد بني في القرن الثامن الميلادي ابان الوجود العربي الاسلامي في الاندلس، ولكنه حوّل الى كاتدرائية في القرن الثالث عشر بعد انهيار الحكم العربي.

يذكر أن أول من بنى مسجد في الأندلس هو خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حينما كان أميرا للرياض، وصممه له المهندس الإسباني من قرطبة، خوان مورا أوربانو، على أرض مساحتها 10 آلاف و500 متر مربع، ليسع 800 مصل من الرجال والنساء.

وكان الملك سلمان أول المصلين في الجامع الذي سماه “مسجد الملك عبد العزيز آل سعود” القائم على سفح تلة مستوية الارتفاع في وسط من ماربيا يبدو منه البحر الأبيض المتوسط، وتحف به حدائق ريانة الأشجار في بيئة غزا اخضرارها المكان بوضوح، وجعله مميزا، يوحي للمارة سريعا بأنه مكان للعبادة قبل أي شيء آخر.

مع ذلك، فالمسجد هو أيضا مركز ثقافي، فيه مكتبة مساحتها 225 مترا مربعا، تضم أكثر من 30 ألف كتاب ومجلد، معظمها عن الإسلام والتراث والأدب العربي والتاريخ، ويرتادها العرب والإسبان باستمرار. إلا أن أهمية ذلك المسجد الذي بناه الملك سلمان، بعد دوره كمكان للعبادة، أنه الأول في الأندلس وفي إسبانيا كلها بعد 5 قرون.