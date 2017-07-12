 موظف سابق بالمخابرات القطرية: الدوحة تريد إنشاء حلف أبطاله إيران وتركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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موظف سابق بالمخابرات القطرية: الدوحة تريد إنشاء حلف أبطاله إيران وتركيا

موظف سابق بالمخابرات القطرية: الدوحة تريد إنشاء حلف أبطاله إيران وتركيا
المناطق - وكالات

قال إبراهيم الدهنيم، المعارض القطرى، وموظف سابق بالمخابرات القطرية، أن القطريين يعتقدون أن انقلاب 96 ساهمت فيه دول وهو فهم خاطئ والانقلاب قطرى بأموال قطرية وأيدى قطرية، قائلا:”هناك عبث غير مبرر، وما تحدثه قطر هو زعزعة دول الخليج”، مشيراً إلى أن النظام القطرى ينفذ أجندة داخلية والأزمة الأخيرة مفتعلة للقضاء على مجلس التعاون وقيام حلف جديد بالمنطقة أبطاله إيران وتركيا.

وأضاف “الدهنيم” خلال مداخلة هاتفية، إن قطر تحاول دائماً تجنيد مصادر بالقوات المسلحة البحرينية وكذلك وزارة الداخلية والأمن الداخلى، وتجنيس المواطنين البحرينيين ذو الرتب عالية وإعطائهم امتيازات، لافتاً إلى أن قطر تريد زعزعة أمن الخليج وخاصة البحرين.

وأشار أن هناك مشاركة لإدخال العراق فى ذلك الحلف، والمشكلة فى قطر أنه ليس هناك رجال استراتيجيين وهناك نظرة سطحية قريبة المدى، لافتاً إلى أنه من يظن أن إيران حليف فهو خاطئ والخليج أسرة واحدة، وأصل القطريين من السعودية والدول العربية.

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